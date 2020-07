INSTANCABILI GUIDED BY VOICES CHE ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM E IL SINGOLO “HAIRCUT SPHINX”

I sempre ineasuribili Guided By Voices pubblicheranno il nuovo album “Mirrored Aztec” il 21 agosto e lo anticipano con “Haircut Sphinx”.

Il frontman Robert Pollard ha al suo attivo ben 107 album e il nuovo disco sarà il suo quinto in 18 mesi, dopo “Zeppelin Over China” del 2019, “Warp and Woof”, “Sweating the Plague” e “Surrender Your Poppy Field” del 2020. Non c’è verso di fermarlo.

Un comunicato stampa descrive “Mirrored Aztec” come pieno di “clean, confident hooks“, quindi a quanto sembra sarà la melodia a farla da padrone. Da notare come la band terrà un concerto in streaming il 17 luglio, con chitarre elettriche belle grintose e nessuna chitarra acustica, questo è quanto promettono loro stessi. A questo link i biglietti e la possibilità del pre-order per il nuovo album.