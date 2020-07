JAPANDROIDS

Brian King e David Prowse sono animali da palco, ognuno a modo proprio: il primo suda come fosse una sessione di CrossFit ad alta intensità, spettinando la prima fila coi decibel distorti della chitarra e urlando sguaiato la propria grinta, il secondo è lì apparentemente flemmatico e bonario alla batteria a stendere ritmiche delle più efficaci.

Il live è la loro dimensione ideale e questo “Massey Fucking Hall” registrato appunto al Massey Hall Theatre di Toronto è come lì a ricordarcelo: ripercorriamo quindi la discografia del duo canadese con questo loro primo album dal vivo registrato durante il concerto del 24 Ottobre 2017.

Ci sono tutti i cavalli di battaglia del loro repertorio, da “Near To The Wild Heart of Life” a “The House That Heaven Built”, passando per “The Nights Of Wine And Roses”, “Heart Sweats” e “Younger Us”.

In attesa di nuova produzione e di vederli ancora incendiare stages in lungo ed in largo per il globo, prendete e godetevi questo “Massey Fucking Hall”.

