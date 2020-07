KATH BLOOM ANNUNCIA IL NUOVO DISCO. PRIMO ESTRATTO IN ASCOLTO.

La leggendaria cantautrice folk Kath Bloom annuncia il nuovo disco, in uscita il 14 agosto su Dear Life Records, dal titolo “Bye Bye These Are the Days”.

Registrato al fianco del chitarrista David Shapiro e della percussionista Flow Ness questo nuovo lavoro segue di 3 anni il precedente “This Dream of Life”.

Ascolta il primo estratto “Blinded”:

Bye Bye These Are The Days by Kath Bloom

Molto attiva nei primi anni ’80 della Bloom si persero le tracce fino ai 2000 quando trovò rinnovata notorietà grazie al film “Before Sunrise” di Richard Linklater che incluse la sua “Come Here” all’interno della colonna sonora.

“Bye Bye These Are the Days” tracklist:

01 Blinded

02 Your House Was Burning

03 Middle of the Night

04 Found Love

05 How Do You Survive

06 Let’s Get Going

07 Deeper Shadows

08 Open Road

09 Leaving Things

10 Bye Bye