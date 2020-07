MORALE DELLA FAVOLA, TOM MEIGHAN è STATO MANDATO VIA DAI KASABIAN STESSI

I Kasabian hanno rilasciato una nuova dichiarazione in seguito all’abbandono del loro frontman Tom Meighan. Avevano promesso di non ritornare sull’argomento, ma anche alla luce della condanna per abusi domestici, la band ha rilasciato un nuovo comunicato che rinforza la tesi per cui sono stati i Kasabian a liberarsi di Tom Meighan.

Il discorso di Meighan era venuto alla luce lunedì, quando “problemi personali” e la necessità del cantante “di concentrare tutte le sue energie per riportare la sua vita in pista“, sono stati offerti come vaghi motivi per cui lasciare la band. Subito dopo, sono emerse notizie dell’imminente apparizione in tribunale di Meighan per accuse di abuso domestico, e con quel caso ora rapidamente concluso i restanti membri del Kasabian sono entrati in maggiori dettagli.

“Ora che i procedimenti legali sono stati conclusi, possiamo commentare la partenza di Tom Meighan dai Kasabian“, hanno scritto in una dichiarazione sui social media. “Nessuno nella band voleva che accadesse. Abbiamo lavorato tutti duramente negli ultimi anni e avevamo grandi progetti per il nostro futuro insieme. Abbiamo il cuore spezzato. Ma non ci restava altra scelta che chiedere a Tom di lasciare la band. Non c’è assolutamente modo di perdonare la sua condotta. Violenza domestica e abusi di qualsiasi tipo sono totalmente inaccettabili. Non appena abbiamo scoperto le accuse mosse a Tom, come band abbiamo deciso che non potevamo più lavorare con lui. Purtroppo abbiamo dovuto trattenere queste informazioni fino a quando non è stato ritenuto colpevole in tribunale.”

Photo: Bill Ebbesen / CC BY