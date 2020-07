INIZIA UNA CAMPAGNA DI RISTAMPE DEI PRIMI, FONDAMENTALI, LAVORI DI DASHBOARD CONFESSIONAL

Per dare il via ai festeggiamenti per il ventesimo anniversario, lo scorso gennaio Dashboard Confessional ha pubblicato una compilation di grandi successi. Ora, i veterani emo guidati da Chris Carrabba hanno annunciato una speciale campagna di ristampa in vinile chiamata ‘The Early Days’. Come indica il titolo, la serie metterà in luce le prime uscite in studio di Chris , quando il progetto era sua unica e diretta emanazione.

Il progetto ‘Early Day’s inizia ufficialmente con una vera e propria chicca per i fan: la prima stampa in vinile in assoluto di “The Places You Have Come to Fear the Most” del 2001, fissata per il 31 luglio.

La campagna proseguirà poi nel corso dell’anno con una riedizione in vinile dell’album di debutto di DC, ovvero “The Swiss Army Romance” del 2000. In lavorazione anche una ristampa di “MTV Unpluggeddel” 2002.

Oltre agli album, The Early Days includerà la riedizione di alcuni EP selezionati. Maggiori dettagli nei prossimi mesi.

Il mese scorso Carrabba è rimasto ferito in un grave incidente motociclistico. “Le mie ferite erano gravi, ma non mortali. Do la mia infinita gratitudine ai medici, alle infermiere e all’equipe medica che mi hanno curato. Sono determinato a guarire completamente, ma ho degli interventi chirurgici e mesi di riabilitazione davanti“, ha scritto l’artista.

Photo: Vincent & Bella Productions / CC BY