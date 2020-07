ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM DI INTO IT. OVER IT.: TRACKLIST E SINGOLO

E’ sempre un piacere ritrovare il buon Evan Weiss che ha annunciato il suo primo nuovo album a nome Into It. Over It. dal 2016. “Figure” uscirà il 18 settembre via Triple Crown. Evan dice: “Si tratta di provare a fare la pace con le decisioni sbagliate che ho preso e come posso provare a riconciliarmi il più possibile con ciò con cui proprio non ci riesco, come farò quella mossa in avanti e cosa posso fare per essere migliore per le persone intorno a me“.

Il primo singolo è “Living Up To Let You Down”.

Tracklist:

They Built Our Bench Again In Palmer Square

Living Up To Let You Down

Hollow Halos

Perfect Penmanship

Courtesy Greetings

Breathing Patterns

A Left Turn At Best Intentions

Brushstrokes

We Prefer Indoors

Dressing Down // Addressing You

A Lyric In My Head I Haven’t Thought Of Yet

A Light In The Trees