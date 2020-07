DOPO BEN 21 ANNI ARRIVA NUOVA MUSICA TARGATA JUNE OF 44

I veterani post-rock June Of 44 hanno rilasciato (in esclusiva per Rolling Stone) la loro prima nuova registrazione in 21 anni, “ReRecorded Syntax”, una nuova versione di “Recorded Syntax” dall’album finale della band, “Anahata” del 1999.

La nuova registrazione apparirà su “Revisionist: Adaptations & Future Histories in The Time Of Love And Survival”, il primo album della band dal 1999, che presenta nuove versioni di vecchie canzoni, registrate nel 2019, oltre a remix di Matmos e John McEntire (dei Tortoise e The Sea and Cake) e una canzone inedita del 1996. Uscirà il 7 agosto.

La band ha parlato con Rolling Stone dell’album: “La session di Anahata è stata piuttosto dura; molte delle canzoni non si sono sviluppate”, scrive [il chitarrista / cantante Jeff] Mueller in un’e-mail. “…mi è sembrato tutto affrettato e disordinato, avevo ben poca comprensione di come organizzare e suonare le mie parti.”

“[…] Parte del materiale più vecchio“, dice Mueller, “è stato radicalmente modificato o riorganizzato in modo tale da non riconoscere la nuova versione rispetto a quella precedente. Subito dopo aver iniziato a suonare di nuovo insieme, Sean ha suggerito di iniziare a considerare un elenco di brani che forse sarebbero potuti essere rielaborati per un nuovo album“, afferma Mueller sulle origini di “Revisionist”. “Non ci siamo mai concessi il tempo di riflettere a fondo sul il processo di scrittura di alcune delle nostre canzoni. In definitiva, penso che avessimo bisogno di far uscire queste nuove versioni, in modo da guardare avanti a qualsiasi cosa potesse venire da noi in modo creativo. Ne siamo tutti abbastanza orgogliosi e, a dire il vero, la cosa si è evoluta in qualcosa di un po’ diverso rispetto a quanto avevamo previsto“.

Tracklist

1. A Chance to Cure is a Chance to Cut Your Face (MATMOS REMIX)

2. ReRecorded Syntax

3. Cardiac Atlas

4. Post-Modern Hereditary Dance Steps

5. A Past to Face (JOHN McENTIRE REMIX)

6. No Escape, Levitate

7. Generate

8. Paint Your Face