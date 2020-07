Che bello “Tempio”, il primo EP di Leanò che, dopo le ottime e crescenti conferme date dai precedenti tre singoli, decide di lanciare il cuore al di là dell’ostacolo di una scena spesso disattenta ai suoi figli più meritevoli e preparati, che non hanno bisogno di costumi di scena e luci di riflettori per lasciarsi brillare.

Ecco, nell’estate delle lucciole spente e delle spiagge in affitto, la cantautrice torna ad accendere la luce del cuore e a dar fiato alla risacca delle nostre anime ancora impaurite – e già spinte con violenza verso lo spegnimento celebrale dai primi tormentoni reggeaton – con un primo vagito discografico corposo, che al netto delle già pubblicate “Alba”, “Notte” e “Sabbia nelle tasche” aggiunge altri tre potenziali singoli (per la loro efficacia e decisa natura melodica, da hit gentili) capaci di mettere nuovamente a nudo l’emotività di Leanò, con le sue trame vocali perfettamente centrate con il mercato attuale (un po’ Elisa, un po’ La Rappresentate di Lista) ma senza perdere di vista la cura per la tradizione, e non solo vocale: la scrittura ben pensata e levigata dalla giovane cantautrice trova il suo contraltare emotivo nell’attenzione data agli arrangiamenti chitarristici, colonna portante dell’intero discorso musicale di “Tempio”; nella riuscita alchimia di tradizione e freschezza, si specchia la narcisistica delicatezza di una penna fragile, e per questo da tutelare dagli schiaffi del consumo musicale, dell’indifferenza da riproduzione casuale.

Leanò ha bisogno di tempo, di ascolto e di attenzione, perché tra le vene malinconiche di una voce a tratti fin troppo istintiva e spontanea (che non sia presa come una critica, quanto piuttosto come l’amara constatazione che – nell’era dell’artificio universale – la naturalezza e la sincerità fanno paura all’ascoltatore disabituato alla nudità del cuore) si cela il tentativo di creare ponti, costruire strade sui crolli di una generazione allo sbaraglio, che ha fatto del vuoto d’identità il suo quid d’appartenenza.

Insomma, in “Tempio” si cela tutta la spinta propulsiva di una ricerca individuale, certo, ma in cui non fatica a leggere il proprio nome l’eterno post-adolescente che, come me, ha ancora bisogno di non sentirsi solo a vagare nella notte. E chissà che l’alba davvero non sia dietro l’angolo; di sicuro, aspettarla ascoltando Leanò aiuta a combattere la paura del buio, in questo 2020 di blackout e paralisi dei sensi.