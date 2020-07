IL NUOVO ALBUM DI LAURA MARLING IN FORMATO FISICO (CD/LP) ESCE IL 24 LUGLIO PROSSIMO.

“Song For Our Daugher”, il nuovo album di Laura Marling, sarà finalmente disponibile in CD e LP dal 24 luglio su Chrysalis/Partisan, distribuzione Self.

Pubblicato a sorpresa lo scorso aprile, durante il periodo di lockdown, solo sulle piattaforme digitali, il suo settimo album da solista è stato registrato con il produttore Ethan Johns.

Ad accompagnare l’annuncio, l’artista di Eversley ha rilasciato il lyric video di “Strange Girl”.

A proposito del nuovo album, Laura ha affermato:

“Il nuovo album Song For Our Daughter esce questa settimana, prima del previsto. Visto il momento che stiamo affrontando non vedo perchè posticiparlo, potrebbe intrattenere e dare un certo senso di unione e partecipazione.

È strano vedere gli aspetti della nostra vita quotidiana dissolversi lasciando solo l’essenziale; coloro che amiamo e per cui ci preoccupiamo. Un album spogliato di tutto ciò che la modernità e la proprietà causano, è essenzialmente un pezzo di me e vorrei che voi lo aveste. Vorrei che voi ascoltaste una strana storia sull’esperienza frammentaria e insensata del trauma e una richiesta di capire cosa significa essere una donna in questa società. Adesso quando lo riascolto, lo capisco di più di quando l’ho scritto. La mia scrittura, come sempre, era avanti mesi, anni rispetto alla mia mente. Era tutto lì sin dall’inizio, guidandomi dolcemente attraverso il caos della vita. E ciò descrive il sentimento dietro all’album – come potrei guidare mia figlia, prepararla alla vita e a tutte le sue sfaccettature? Sono più grande ora, grande abbastanza da avere una figlia e sento la responsabilità di difendere La Ragazza. La Ragazza che potrebbe essersi persa, strappata all’innocenza prematuramente o distrutta da forze che dominano la società. Voglio supportarla sussurrandole all’orecchio tutta la sicurezza e l’affermazione che ho trovato difficile procurare a me stessa. Questo album rappresenta quello strano sussurro, un po’ distorto, un po’ fuori sequenza, come la vita.”

“Voglio che tu lo abbia.”