SNOWGOOSE The Making of You [ Glass Modern - 2020 ]

A sette anni di distanza dal primo eccellente album “Harmony Springs” ecco nuova produzione a firma Snowgoose, progetto guidato da Jim McCulloch (già nei Soup Dragon e che ha lavorato, tra gli altri, con Mark Lanegan) e la cantante Anna Sheard.

Il ricettario è piuttosto coerente: “The Making of You” è una raccolta di ottime litanie folk-rock trainate dall’educata chitarra di Jim che tesse trame essenziali quanto sinuose, specchio di indubbia padronanza dei mezzi, sulle quali ricama Anna con la propria voce delicata, a tratti angelica, ma che sa trovare anche giusti gradi di pathos ed intensità.

Il supporto strumentale di vecchi e nuovi amici non può che giovare alla resa: figurano infatti nei crediti gente come Raymond McGinley e Dave McGowan dei Teenage Fanclub, Chris Geddes dei Belle & Sebastian al piano e tastiere, o ancora Tim Davidson dei Camera Obscura, i quali non fanno che rendere ancora più sicuro il sentiero sonoro in cui Anna passeggia con disinvoltura ed a proprio agio, in ambientazioni care a mezzo secolo di folk britannico e non solo, con intuibile predilizione per gli anni ’70 ed echi di gente come Dylan e Crosby, all’occorrenza ornate da squisite pennellate di organo ed armonica.

Tra le 11 perle che ci regalano i Snowgoose, tra “Leonard”, “Who Will You Choose” e “Counting Time” non può che essere fatta una menzione particolare per “Hope”, nient’altro che una gemma senza tempo né età.

“The Making of You” avvince e convince per gusto e raffinata semplicità, regalandoci un seguito di “Harmony Springs” a propria volta eccellente.