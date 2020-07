Tracklist

1. So Strong (feat. Zeebee)

2. One Of These Says (feat. Patrizia Ferrara)

3. Lady Bedford (feat. Patrizia Ferrara)

4. Look At Me Joe (feat. Patrizia Ferrara)

5. Sexy Thing (feat. Zeebee)

6. Una Promossa - mescalino dub

7. Run Run Run … (feat. Patrizia Ferrara)

8. Hold Me Tight (feat. Carl Avory)

9. Where Do We Go From Here (feat. Joy Malcolm)

10. Lost In Nevada

11. I Need To Let You Go (feat. Zeebee)

12. Blue Is The Beginning (feat. Zeebee)