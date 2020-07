A SORPRESA ILLUMINATI HOTTIES ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM, SVELANDO UN SINGOLO DAL TITOLO LUNGHISSIMO!

Le sorprese sono sempre gradite, se arrivano da Illuminati Hotties ancora di più! La fanciulla annuncia infatti il suo nuovo album imminante, “FREE I.H”, in uscita il 17 luglio e svela anche il primo grintoso singolo dal titolo chilometrico, ovvero “Will i get cancelled if i write a song called, “if you were a man you’d be so cancelled””.

Sarah Tudzin in questi mesi aveva piazzato un po’ di brani ma niente lasciava intendere che in pentola ci fosse già il disco pronto. Il suo precedente lavoro “Kiss Yr Frenemies”, risale al 2018 e ci era piaciuto molto. Il titolo lunghissimo di questo singolo è stato ispirato da una serie di messaggi scambiati con Sadie Dupuis degli Speedy Ortiz che le diceva proprio: “Dovresti fare di tutto questo testo il titolo della canzone, non solo la parte tra virgolette“. Aggiunge poi Sarah: “L’intero disco ruota intorno al sentirsi intrappolati dalle forze che mi circondano e dalle emozioni che stavo provando“.