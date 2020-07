A PRODURRE IL NUOVO ALBUM DI MARY LATTIMORE C’è NEIL HALSTEAD DEGLI SLOWDIVE

L’arpista Mary Lattimore è sempre impegnata (la troviamo nell’album di Julianna Barwick uscito la scorsa settimana e ha pubblicato album collaborativi con Mac McCaughan e Meg Baird dei Superchunk nell’ultimo anno e mezzo), ma ora ha ha annunciato il suo primo album da solista dopo “Hundreds of Days” del 2018. Lo ha realizzato con Neil Halstead degli Slowdive, che lo ha prodotto e suonato synth e chitarra.

Mary dice: “Un amico ci ha presentato, perché sapeva quanto ero una sua grande fan e Neil e io abbiamo fatto una piccola chiacchierata. Il giorno dopo, ho pensato che forse sarebbe stato il produttore del mio prossimo disco. Ho preso un piccolo aereo per Newquay, in Cornovaglia, dove vive con la sua adorabile compagna Ingrid e il loro bambino. Non sapevo come fosse il suo studio, non aveva mai registrato un’arpa, ma in qualche modo ha funzionato davvero.”

“Silver Ladders” esce il 9 ottobre via Ghostly International (pre-ordine). Il primo singolo è “”Sometimes He’s In My Dreams” che potete ascoltare qui sopra.

Tracklist

1. Pine Trees

2. Silver Ladders

3. Til A Mermaid Drags You Under

4. Sometimes He’s In My Dreams

5. Chop on the Climbout

6. Don’t Look

7. Thirty Tulips