BEABADOOBEE, SI CHIAMA “CARE” IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DALL’ANNUNCIATO ALBUM D’ESORDIO “FAKE IT FLOWERS”

La filippina Beabadoobee ha rilasciato un nuovo singolo dal titolo “Care”, estratto dall’annunciato album del debutto “Fake It Flowers” di imminente uscita.

Il nuovo singolo – il primo dopo la nomination ai BRIT Awards 2020 per il Rising Star Award e la performance per BBC Sound Of – è stato presentato per la prima volta da Annie Mac come Hottest Record su BBC Radio 1 ieri sera, seguito anche dalla premiere del video diretto dai collaboratori di lunga data bedroom, e girato durante il lockdown.

Riguardo al nuovo brano, Bea ha dichiarato: “Questo singolo ha delle vibes da film di fine anni ’90, come se stessi guidando in autostrada. Sono io che mi arrabbio con la società o con le persone che mi circondano perché penso che non mi conoscano e che non gli importi. Non voglio che siate dispiaciuti per me. Voglio solo che capiate cosa ho passato. Non avrei mai pensato di realizzare il primo video per il mio album d’esordio durante una pandemia! Sono stata molto fortunata ad essermi ritrovata bloccata in casa con i ragazzi di bedroom, perché alla fine questo è uno dei video più reali e personali che abbia mai girato. Sono felicissima di poterlo finalmente condividere con voi!”



Qualche mese fa, Bea ha seguito i suoi compagni di etichetta The 1975 in un tour in UK che includeva due tappe sold out all’O2 Arena di Londra. Nel 2019 invece ha aperto le date di Clairo in America, è stata headliner del “Dirty Hit Tour “che è andato interamente sold out e ha pubblicato il suo terzo EP Space Cadet, seguito di Patched Up, pubblicato nel 2018 al debutto con Dirty Hit, e Loveworm.