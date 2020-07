QUARTO ALBUM DEI CULTS A SETTEMBRE

A distanza di tre anni dal loro terzo LP, “Offering”, i Cults stanno per ritornare con un nuovo album, “Host”, che vedrà la luce il prossimo 18 settembre via Sinderlyn, label sussidiaria della Captured Tracks.

La band indie-pop di NYC formata da Madeline Follin e Brian Oblivion è singolare, capace di passare dal miglior indie pop da classifica a sofisticate melodie capaci di risvegliare collagamenti con il mondo dello shoegaze, della wave e del dream pop. Il nuovo album è stato prodotto dai Cults stessi con il supporto di Shane Stoneback, mixato dal grande John Congleton e masterizzato da Heba Kadry. Al disco ha partecipato registrando delle parti di batteria Loren Shane Humphrey (Last Shadow Puppets, Florence And The Machine, Guards).

Nel corso degli anni i Cults sono stati la new sensation della scena indie americana, con singoli in alta rotazione sia sulle frequenze mainstream nazionali che su quelle delle college radio, e presenze ad alcuni dei festival più importanti come Bonnaroo, Lollapalooza, Coachella e Austin City Limits.

Dopo il singolo “Spit You Out”, uscito a fine giugno, il gruppo statunitense condivide oggi un nuovo brano, “Trials”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Host” Tracklist:

1.Trials

2. 8th Avenue

3. Spit You Out

4. A Low

5. No Risk

6. Working It Over

7. A Purgatory

8. Like I Do

9. Masquerading

10. Honest Lov

11. Shoulders To My Feet

12. Monolithic