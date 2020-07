THE WATERBOYS, NUOVO SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM IN USCITA IL 21 AGOSTO “GOOD LUCK, SEEKER”. GUARDA IL VIDEO DI “THE SOUL SINGER”

In attesa del quattordicesimo album in studio, “Good Luck, Seeker”, in arrivo il 21 agosto, la band del carismatico Mike Scott, The Waterboys, ha rilasciato oggi un nuovo singolo dal titolo “The Soul Singer” accompagnato da un video psichedelico.

Il singolo, che segue alla prima anticipazione “My Wanderings In The Weary Land”, è un’esuberante esplosione di pop’n’roll: accompagnato dalla voce impertinente di Mike Scott, affiancato dall’acclamata artista di Dublino Jess Kav.

“Registrato durante il lockdown nello studio di casa di Mike a Dublino”, si legge nel comunicato, “il nuovo lavoro mostra la formazione in ottima forma e riunisce tutti gli elementi caratteristici di The Waterboys, popolando i brani di leggende soul, stelle del cinema di Hollywood, maniaci non pentiti, fuorilegge e mistici del XX secolo. In parte diario, in parte epica avventura sotto forma di parole, ‘Good Luck, Seeker’ è al tempo stesso il disco finale di una trilogia già anticipata da ‘Out Of All This Blue’ e ‘Where The Action Is’, ed una nuova partenza per Mike Scott ed i suoi compagni di avventura”.