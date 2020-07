ED HARCOURT HA ANNUNCIATO IL SUO NUOVO ALBUM “MONOCHROME TO COLOUR” IN USCITA VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Il cantautore britannico Ed Harcourt ha annunciato i dettagli del suo nono album in studio “Monochrome To Color” che uscirà il prossimo venerdì 18 settembre su Point Of Departure, seconda uscita per l’etichetta dopo “Beyond The End” del 2018.

In occasione dell’annuncio, Ed ha anche condiviso lo straordinario video di “Drowning In Dreams”, che è stato girato in Islanda dal fotografo e produttore di video dello stesso Harcourt, Steve Gullick.

“Il nuovo album”, ha dichiarato Ed, “ha sicuramente un senso di esplosione ed euforia in alcuni punti. Una cosa enorme per me è la melodia. Sono cresciuto giocando con Mozart e Beethoven e questo mi ha segnato. La melodia è il centro”.

Registrato nello studio di Ed, il Wolf Cabin, un super-capannone ben arredato nel giardino della famiglia Harcourt nell’Oxfordshire, l’album presenta i contributi di Clive Deamer che suona la batteria su tre tracce – che ha anche lavorato con Radiohead, Dr John e Roni Size – la moglie violinista di Ed, Gita Langley, la sorella di Gita, la violoncellista Amy Langley (Primal Scream, Kano, Little Mix ed ELO).

“Il nuovo album è molto più un disco di fuga rispetto a Beyond The End”, dice Ed. “L’ultimo è stato piuttosto minimale, molto malinconico. Il nuovo disco apre le braccia al mondo”.

Track listing:

1. First Light

2. Ascension

3. Drowning In Dreams

4. Her Blood Is Volcanic

5. Only The Darkness Smiles For You

6. Death Of The Siren

7. After The Carnival

8. Last Rites

9. So Here’s To You, Hally

10. Childhood

11. King Raman

12. Monochrome Into Colour