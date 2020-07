PJ HARVEY: ANCHE PER “TO BRING YOU MY LOVE” è IN ARRIVO UNA PREZIOSA RISTAMPA A SETTEMBRE

PJ Harvey ha annunciato una riedizione del suo terzo album “To Bring You My Love”, il tutto si inserisce in un ampio progetto di ristampe della sua discografia che al momento vede come prime uscite “Dry” e “Rid of Me”.

Così come per le precedenti uscite, anche per questo album c’è un disco aggiuntivo “To Bring You My Love – Demos” che come dice il nome stesso si basa su demo e provini inediti. Vinile e CD escono l’11 settembre via UMC/Island. Il primo assaggio dall’uscita è “Down By the Water” nella sua versione demo.