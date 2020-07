ASCOLTA IL PODCAST DI JASON BARNARD IN CUI MARTIN GREEN PARLA DELLA SUA COMPILATION SULLE PERLE NASCOSTE DEL BRITPOP

Arriverà mai quel giorno in cui la Cherry Red non farà le cose per bene? Ne dubitiamo fortemente. L’ultima uscita della storica etichetta che ci fa battere le mani e ci fa gioire per bene si chiama “Martin Green Presents: Super Sonics – 40 Junkshop Britpop Greats”.

Il titolo è abbastanza chiaro, ma a dire il vero anche fuorviante. Ormai le raccolte con tema “britpop” si sprecano e per lo più i nomi che compaiono sono spesso sempre quelli dei big dell’epoca. No, qui per fortuna il buon DJ Martin Green, uno che ha gestito il club londinese Smashing durante i tempi d’oro, si mette a scavare in quel favoloso sottobosco di band non così note che però hanno definito sentieri e tracciati non così battuti (ma non per questo meno esaltanti degli anni ’90 made in UK, periodo 1992 – 1998). Se la musica è a cura di Martin, le immagini sono tutte curate da Dave Swindells, giornalista di cultura pop e fotografo, già redattore di Time Out.

Questa colonna sonora è perfetta per indicare quel ribollire vitale che coinvolgeva Londra, ma non solo, in quei favolosi anni e Martin e Dave fanno un favoloso lavoro sia musicale che visivo. Per chi pensa che il britpop siano solo Pulp, Oasis, Blur e Supergrass, beh, è arrivato il momento di fare ottime scoperte, chi invece era già enciclopedico all’epoca, beh, ritroverà ottimo pane per i suoi denti.

Su Spotify è possibile trovare il podcast The Strange Brew, curato da Jason Barnard, e nella puntata del 27 giugno l’ospite è proprio Martin Green, che rivela un bel po’ di storie che stanno dietro alle band e alle sue scelte nella compilation, oltre, ovviamente a una selezione di brani tratti proprio dal doppio disco: ascolto assolutamente consigliato!!

Qui di seguito la tracklist completa. Impossibile non notare con commozione e simpatia delle band che, in alcuni casi (perchè gente come Delgados, Heavenly o Urusei Yatsura sono tutt’altro che fenomeni passeggeri) potremmo davvero definire come delle meteore, ma che in realtà hanno messo a segno dei singoli di assoluto rispetto e gli appassionati più “strong” non potranno non emozionarsi di fronte a queste citazioni.

TRACK LISTING

DISC ONE

1. AFRODISIAC – Powder

2. MARQUIS – Linoleum

3. ROUGH LOVER – Posh

4. SAD – Mantaray

5. REVOLVE – Pimlico

6. SO SMALL – Showgirls

7. COME OUT 2NITE – Kenickie

8. WE DON’T CARE – Shampoo

9. CHARLOTTE’S PARTY – Peepshow

10. GOLDMINE – Spearmint

11. INELEGANTLY WASTED IN PAPA’S PENTHOUSE PAD IN BELGRAVIA – The Weekenders

12. DON’T TURN THIS LOVE INTO SORROW – World Of Leather

13. NOSEBLEED – Chest

14. CHANGE ME – Jocasta

15. ENTERTAINMENT – Speedway

16. PLASTIC ASHTRAY – Urusei Yatsura

17. MONICA WEBSTER – Delgados

18. HER JAZZ – Huggy Bear

19. TROPHY GIRLFRIEND – Heavenly

20. SUPERMODEL-SUPERFICIAL – Voodoo Queens

DISC TWO

1. LONDON GIRLS – Duffy

2. SOMETIMES THE KIDS ARE NOT ALRIGHT – The High Fidelity

3. INEVITABLE FAST ACCESS – Add N To X

4. PIT STOP – VA6

5. MOOD MUSIC – We Are Pleb *

6. STRIP POLKA – Velocette

7. PIMLICO – David Devant And His Spirit Wife

8. CONKER FIGHT IN WENDY’S HOUSE –

Sexton Ming And Steady

9. CHRYSALIS – Pram

10. VDT – Scala

11. ON ME NOT IN ME – Earl Brutus

12. DAYDRE@MER (STUDENT UNION MIX) – Menswe@R *

13. EDIT LIFE FORM – Sound 5

14. CURL UP – Sweetie

15. KEROLEEN – Bis

16. CRAWL (RAW MIX) – Elizabeth Bunny *

17. DO YOU ALWAYS DRESS LIKE THAT IN FRONT OF OTHER PEOPLES GIRLFRIENDS – Mambo Taxi

18. STEAL STEAL STEAL – Minxus

19. JUDY GARLAND LIFE – Gretschen Hofner

20. UNDERDOGS – Rialto