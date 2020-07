GUARDA IL VIDEO DI “DISTANT AXIS”, IL NUOVO SINGOLO CHE ANTICIPA L’ALBUM DI MATT BERNINGER (THE NATIONAL)

Prima di pubblicare l’atteso album di debutto solista “Serpentine Prison”, Matt Berninger – frontman dei The National – presenta il nuovo singolo “Distant Axis”, accompagnato da un video diretto dal fratello Tom Berninger e da Chris Sgroi.

Riguardo al brano scritto con Walter Martin dei The Walkmen, Berninger afferma “Incontrai Walter Martin quindici anni fa quando The National aprirono una serie di date per The Walkmen in alcuni localacci della zona sud-est degli Stati Uniti. Durante quel tour imparai molto su cosa significhi stare con una band senza rovinarti la vita. Ho imparato molto anche sulla Florida, il Tennesse e la Georgia. Walt ed io siamo rimasti amici e circa tre anni fa abbiamo iniziato a scambiarci idee. ‘Distant Axis’ nasce da uno schizzo che Walt mi mandò intitolato ‘Savannah’. Penso che racconti di quando perdi di vista qualcuno o qualcosa che una volta pensavi sarebbe rimasto con te per sempre.”

“Serpentine Prison”, prodotto dal famoso polistrumentista di Memphis Booker T. Jones, uscirà il 2 ottobre via Book Records, una nuova etichetta formata da Berninger e Jones in collaborazione con la Concord Records.

L’album vede il contributo di molti artisti tra cui Matt Barrick (The Walkmen, Jonathan Fire*Eater), Andrew Bird, Mike Brewer, Hayden Desser, Scott Devendorf (The National), Gail Ann Dorsey (David Bowie, Lenny Kravitz), Booker T. Jones, Teddy Jones, Brent Knopf (EL VY, Menomena), Ben Lanz (The National, Beirut), Walter Martin (The Walkmen, Jonathan Fire*Eater), Sean O’Brien, Mickey Raphael (Willie Nelson, Bob Dylan), Kyle Resnick (The National, Beirut), Matt Sheehy (EL VY, Lost Lander) e Harrison Whitford (Phoebe Bridgers). Alla produzione ha collaborato anche Sean O’Brien.

Photo credit: Chantal Anderson