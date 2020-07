RITORNO DEI GONE IS GONE CON UN NUOVO SINGOLO, “EVERYTHING IS WONDERFALL”

RITORNO DEI GONE IS GONE CON UN NUOVO SINGOLO, “EVERYTHING IS WONDERFALL”

La super band dei Gone Is Gone, formata dai membri di Mastodon, At the Drive-In e Queens of the Stone Age, è tornata con un nuovo brano intitolato “Everything Is Wonderfall”.

Il gruppo ricordiamo, formato nel 2016, è composto dal cantante e bassista dei Mastodon, Troy Sanders, dal batterista degli At The Drive-In, Tony Hajjar, dal chitarrista dei Queens of the Stone Age, Troy Van Leeuwen e dal polistrumentista Mike Zarin.

Oltre che con i Gone Is Gone, Sanders sta attualmente lavorando ad un nuovo album dei Mastodon. Il chitarrista Bill Kelliher ha recentemente rivelato che i Mastodon avevano 20 canzoni registrate prima della pandemia. Inoltre, la band sta contribuendo con una traccia al film “Bill & Ted Face the Music”.

Nel dicembre scorso, gli Gone Is Gone sono tornati con il singolo stand-alone, “No One Ever Walked on Water” , che ha segnato la loro prima nuova musica in quasi tre anni da “Echolocation” del 2017.