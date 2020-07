IN STREAMING, DA VENERDì PROSSIMO, UN LIVE DEI PRODIGY PER CELEBRARE I 10 ANNI DALLO SHOW DI AL MILTON KEYNES BOWL

I Prodigy hanno annunciato l’intenzione di celebrare l’anniversario dei 10 anni della loro esibizione al Milton Keynes Bowl, trasmettendo in streaming, per intero, lo spettacolo storico.

La band convidiverà l’intero concerto del 2010 tramite il suo canale YouTube per 48 ore dal prossimo venerdì (24 luglio) dalle ore 22 (ora italiana), esattamente un decennio dalla performance originale.

Friday 24th July 2020 will be ten years to the day since The Prodigy’s massive headline show at Milton Keynes Bowl. 9pm BST on the day, rewatch Worlds On Fire the live DVD of the show together on Youtube. Including memories from Liam & Maxim. https://t.co/6Cgoy9fB8t #PRODIGYMK10 pic.twitter.com/SooIGrrubH

— The Prodigy (@the_prodigy) July 17, 2020