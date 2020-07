Gli Hanya sono una band dream-pop proveniente dalla sempre fertile scena indipendente di Brighton, città universitaria sempre vivace e interessante: dopo aver pubblicato un EP, “I Used To Love You, Now I Don’t”, nel 2018, il gruppo inglese é tornato nei mesi scorsi con questo nuovo lavoro, realizzato proprio in questi giorni anche in cassetta in edizione limitata dalla Austerity Records, indie-label con sede proprio nella nota città della costa sud del Regno Unito, per il suo C60 Club.

“Dream Wife” apre i giochi con influenze lo-fi e chitarre dalle melodie brillanti, che non nascondono un certo senso di nostalgia e si inizia già a volare e a sognare con l’immaginazione il mare d’inverno.

“Everyone Is Tired” é altrettanto dreamy, ma le sue sei corde hanno una maggiore potenza shoegaze che non si allontana troppo dagli Slowdive, “Cement”, invece, è una gentile ballata che ci riporta indietro nel tempo e profuma di pop made in UK, mentre il singolo “I’ll Do It Tomorrow” é una pura gemma dream-pop, che si muove leggera e intrigante: la voce angelica della cantante Heather Sheret poi é pura poesia che ci fa viaggiare verso mondi incanti e gentili.

“Sea Shoes” è una prova molto gradevole che, in meno di un quarto d’ora, ci riesce ad affascinare con le sue atmosfere sognanti e morbide e con le sue ottime sensazioni melodiche: per gli Hanya il futuro potrebbe essere davvero interessante.