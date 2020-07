TRICKY, DATA ITALIANA A FEBBRAIO 2021

Radar Concerti ha annunciato che Tricky sarà in Italia per un’unica data il 27 febbraio ai Magazzini Generali di Milano, in cui presenterà il quattordicesimo album “Fall To Pieces”, in uscita il 4 settembre per la sua etichetta False Idols e anticipato dal singolo/video di “Fall Please”.

“Impegnato da oltre tre decadi in una carriera musicale sempre molto prolifica”, si legge nella nota, “nell’ultimo anno Tricky ha pubblicato l’EP “20,20” e la sua acclamatissima autobiografia “Hell Is Round The Corner”. Il nuovo disco “Fall To Pieces”, registrato a Berlino nel tardo 2019, è un album ingannevole, in cui ogni brano finisce inaspettatamente per lasciare spazio al successivo senza preavviso. Testi oscuri e densi s’innalzano su synth e sample distorti. Il singolo Fall Please, anticipatore del disco, s’ispira al go-go di Washington D.C. e ha sorpreso persino Tricky, che l’ha scritto: “with most of my stuff, there’s nothing else like it around. But with ‘Fall Please’ I’ve managed to do something I’ve never been able to before, which is that everyone can feel it – even people who don’t know my music. It’s my version of pop music, the closest I’ve got to making pop”.

“Fall Please” nasce in un periodo di riflessione e riassestamento, durante il quale l’artista si è chiesto: “dovrei combattere o affondare con la nave?”. La risposta di Tricky a sè stesso è una e semplice: “You’ve gotta fucking get up and fight. Right now I’m in fight mode. And I feel really good. I do.”