“ATLAS VENDING” è IL QUARTO ALBUM DEI METZ E USCIRà A OTTOBRE

Sono passati tre anni dall’uscita di “Strange Peace” (leggi la recensione), il terzo LP dei Metz, ma ora il gruppo punk-rock canadese sta per tornare e ha annunciato ora il suo nuovo album, “Atlas Vending”, la cui pubblicazione é prevista per il prossimo 9 ottobre via Sub Pop Records.

Il disco, che é stato prodotto dalla stessa band di Ottawa insieme a Ben Greenberg, tratta temi quali “la paternità, la schiacciante ansia sociale, la dipendenza, l’isolamento e altro ancora” e viene definito dalla press-release come “lo sforzo più “dinamico, dimensionale” della loro carriera.”

“Il cambiamento è inevitabile se sei fortunato”, dice il chitarrista / cantante Alex Edkins, parlando del nuovo lavoro. “Il nostro obiettivo è rimanere in movimento e crescere in modo naturale e graduale. Siamo sempre stati cauti nel non sovrapensare o intellettualizzare la musica che amiamo, ma non siamo soddisfatti finché non abbiamo realizzato qualcosa che ci spinga in avanti.”

Oggi arriva anche il primo singolo, la lunghissima e melodica “A Boat To Drow In” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Tony Wolski.

Edkins ci fa sapere che il pezzo parla “di lasciarsi alle spalle una brutta situazione, di superare ostacoli che una volta ti impedivano di elevarti in alto e di guardare a un futuro migliore. Il titolo si riferisce all’immergerti completamente in ciò che ami e usarlo come un santuario dalla negatività e un catalizzatore per cambiare.”

“Atlas Vending” Tracklist:

1. Pulse

2. Blind Youth Industrial Park

3. The Mirror

4. No Ceiling

5. Hail Taxi

6. Draw Us In

7. Sugar Pill

8. Framed By The Comet’s Tail

9. Parasite

10. A Boat To Drown In