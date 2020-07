ECCO “NO PLACE”, IL NUOVO SINGOLO DEI WYE OAK

Come vi abbiamo annunciato qualche giorno fa i Wye Oak stanno per ritornare con un nuovo EP, “No Horizon”, che arriverà il prossimo 31 luglio via Merge Records a distanza di oltre due anni dal loro sesto album, “The Louder I Call, The Faster It Runs”.

Il nuovo lavoro della band indie-rock di Baltimora viene definito dalla press-release come “strano e lugubre, una complicata e imprevedibile fusione di testi premurosi, ghiacciati bagliori di sintetizzatori ed effetti, linee sottili di chitarra e la profondità della voce della Wasner.”

Ieri il gruppo statunitense ha rilasciato un nuovo singolo, “No Place”, che potete ascoltare qui sotto.

La frontwoman Jenn Wasner parla del nuovo brano nella press-release: “Questa canzone parla della separazione tra la nostra coscienza e i nostri corpi fisici e di come ci si sente a dimenticare che in primo luogo hai persino un corpo.”

Another song from our EP is out today. "No Place" is about the increasing separation between our consciousness and our physical bodies. Strangely, it was written long before the pandemic upended our lives.

Listen: https://t.co/TBum3S50Fi pic.twitter.com/h9u4kC4XEL

— Wye Oak (@wyeoak) July 20, 2020