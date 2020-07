EP: MIKE 3RD

Ed è proprio quando devi tirare fuori il meglio di te che si presentano le situazioni peggiori, quelle che ti mettono in difficoltà. Non è il caso del cantante e produttore veneto Mike 3rd il quale, durante il periodo più difficile al quale tutti noi siamo stati chiamati ad affrontare, ha concepito questo EP di cinque inediti uscito proprio dalla sua solitudine durante il lockdown. In realtà, il polistrumentista veneziano, non è nuovo nel panorama musicale nostrano avendo già all’attivo diverse produzioni musicali tra cui l’album edito cinque anni fa “The War Is Not Over”. In questo nuovo “Quarantini vol. 1” (che anticipa di fatto il nuovo album di prossima uscita dal titolo “La Vie”), Mike 3rd ha riscoperto la strada del rock, quello classico, delle ballate, come in “Us”, con derivazioni che spaziano dal pop, come in “I can leave my supersonic way for you”, o al blues, come in “Living in a dream(part I)”.

quarantini by Mike 3rd

Il sound che esce fuori dall’EP – registrato in autonomia al Prosdocimi Recording Studio (mastering realizzato da Ronan Chris Murphy) – è figlio dell’era vintage, in quanto registrato in analogico ed è un piacere ascoltare i brani nel loro susseguirsi in scaletta.

Il mini album è disponibile in versione fisica oltre che sulla piattaforma Bandcamp, in merito alla quale il musicista ha dichiarato: “Non più Spotify, non più Apple Music o altre piattaforme della Silicon Valley che del musicista non hanno alcun rispetto”.