IN ARRIVO UNA CORPOSA RISTAMPA DI “ACE OF SPADE”, IL CLASSICO DEI MOTöRHEAD

E’ in arrivo uno speciale boxset celebrativo per i 40 anni di “Ace Of Spades” dei Motörhead.

“Ace Of Spades”, la title track dell’album dei Motörhead originariamente pubblicata nel 1980, può essere considerata da chiunque come una delle migliori hit hard rock di tutti i tempi. Negli anni è diventata un inno, addirittura uno stile di vita per molte generazioni di rocker. Pochi brani della storia della musica posseggono la stessa carica adrenalinica, da zero a 100 in pochi secondi, uno sporco riff di basso, una rullata e via!

Un brano che ha cambiato il corso dell’hard rock…per sempre.

BMG annuncia la ristampa dello storico album, a distanza di 40 anni dal giorno di release, così come fu celebrato nel 2019 l’anniversario degli album “Overkill” e “Bomber.

“Ace Of Spades” sarà pubblicato in deluxe edition a tiratura limitata nei formati 2CD e 3LP, contenenti un live inedito tratto dal “Ace Up Your Sleeve” tour, la storia dell’album e numerose foto inedite. Disponibile anche la ultimate collector edition in formato boxset contenente 42 tracce mai pubblicate e numerosi gadget dell’epoca.

“Ace Of Spades” è disponibile per il preorder a questo link: https://motorhead.lnk.to/AOS40PR

Di seguito i dettagli sul contenuto del boxset:

l’album “Ace Of Spades”, riversato a metà velocità dai nastri originali

il doppio live album inedito tratto dal tour “Ace Up Your Sleeve”

“A Fistful Of Instrumentals”: un inedito EP 10″ contenente tracce strumentali del 1980

“The Good, The Broke & The Ugly”: un doppio album con B-side, demo e brani inediti.

Ace On Your Screens: una compilation in formato DVD di alcune rare apparizioni in TV risalenti agli anni 80-81, un concerto del 1981 e un mix in formato 5.1 di tutto l’album

The Ace Of Spades story. Un libro di 40 pagine con la storia del disco ripercorsa tramite interviste dell’epoca e documenti inediti

Il tour book Ace Up Your Sleeve

Il fumetto Motörhead Rock Commando

5 dadi da poker (utilizzabili nella custodia del boxset come plancia apposita)

una riproduzione fedele del 7″ versione olandese con “Ace Of Spades” strumentale sul Side B

Di seguito la tracklist del boxset:

Ace of Spades

Side One

Ace Of Spades

Love Me Like A Reptile

Shoot You In The Back

Live To Win

Fast And Loose

(We Are) The Road Crew

Side Two

Fire Fire

Jailbait

Dance

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

The Hammer

A Fistful Of Instrumentals

Side One

Ace Of Spades (demo)

Hump On Your Back (demo)

Shoot You In The Back (demo)

Fast And Loose (demo)

Side Two

Dirty Love (demo)

Love Me Like A Reptile (demo)

Dance (demo)

Riders Wearing Black

Live At Whitla Hall, Belfast – 23rd Dec 1981

Side One

Ace Of Spades

Stay Clean

Over The Top

The Hammer

Shoot You In The Back

Metropolis

Side Two

(We Are) The Road Crew

No Class

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

Side Three

Jailbait

Leaving Here

Capricorn

Too Late, Too Late

Side Four

Overkill

Bomber

Motörhead

Dead Man’s Hand

Live At Parc Expo, Orleans – 5th March 1981

Side One

Ace Of Spades

Stay Clean

Over The Top

Metropolis

Shoot You In The Back

Side Two

The Hammer

Jailbait

Leaving Here

Fire Fire

Love Me Like A Reptile

Side Three

Capricorn

Too Late, Too Late

(We Are) The Road Crew

No Class

Side Four

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

Overkill

Bomber

The Good, The Broke & The Ugly

Side One

Ace Of Spades (Alternative Version)

Dirty Love

Love Me Like A Reptile (Alternative Long Version)

Shoot You In The Back (Alternative Version)

Side Two

Hump On Your Back

Fast And Loose (Alternative Version)

(We Are) The Road Crew (Alternative Version)

Fire Fire (Alternative Version)

Jailbait (Alternative Version)

Side Three

Waltz Of The Vampire

The Hammer (Alternative Version)

Dirty Love (Alternative Long Version)

Bastard

Godzilla Akimbo

Side Four

Love Me Like A Reptile (Alternative Version)

Dirty Love (Alternative Version)

Please Don’t Touch (Performed by Headgirl)

Bomber (Performed by Girlschool)

Emergency

Ace On Your Screens DVD

Part 1 : Motörhead on TV 1980-1981

Part 2 : BBC In The City; Live In Belfast ‘81

Part 3 : 5.1 audio mix of Ace Of Spades