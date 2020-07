USCIRà A SETTEMBRE IL DISCO COLLABORATIVO TRA BERNARD BUTLER E CATHERINE ANNE DAVIES (THE ANCHORESS)

Sulla carta la coppia promette davvero di fare scintille. Da una parte Bernard Butler e dall’altra la splendida Catherine Anne Davies (The Anchoress). La loro collaborazione troverà il culmine in un disco “Memory Of My Feelings” atteso il 18 settembre.

Il primo assaggio si chiama “The Breakdown”, suggestiva ballata al piano.

Ecco la tracklist:

SIDE 1

1. The Breakdown

2. Ten Good Reasons

3. Sabotage (Looks So Easy)

4. In Memory Of My Feelings

5. I Know

SIDE 2

1. Judas

2. No More Tears To Dry

3. The Waiting Game

4. The Patron Saint Of The Lost Cause

5. F.O.H.