QUARTO ALBUM DELLE DEATH VALLEY GIRLS A OTTOBRE

A due anni esatti di distanza dal loro terzo LP, “Darkness Rains” (leggi la recensione), le Death Valley Girls ritornano con un nuovo album, “Under The Spell Of Joy”, in uscita il prossimo 2 ottobre via Suicide Squeeze Records.

Ispirato dai Black Sabbath, dal gospel e dal funk etiope, il nuovo lavoro della band garage-rock californiana viene definito dalla frontwoman Bonnie Bloomgarden come “un disco space-gospel”. La cantante ha poi aggiunto: “La maggior parte della canzoni sono state registrare con dodici voci, incluso con un coro di bambini!”

Il primo singolo si chiama “The Universe” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Bradley Hale.

“Under The Spell Of Joy” Tracklist:

1. Hypnagogia

2. Hold My Hand

3. Under The Spell Of Joy

4. Bliss Out

5. Hey Dena

6. The Universe

7. It All Washes Away

8. Little Things

9. 10 Day Miracle Challenge

10. I’d Rather Be Dreaming

11. Dream Cleaver