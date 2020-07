ESCE AD AGOSTO IL SECONDO ALBUM SOLISTA DI LIELA MOSS DEI DUKE SPIRIT

A distanza di quasi due anni di distanza dal suo debutto full-length, “My Name Is Safe In Your Mouth”, Liela Moss sta per tornare con un nuovo LP solista, “Who The Power”, in uscita il prossimo 7 agosto via Bella Union.

Prodotto dal suo partner Toby Butler, il sophomore della frontwoman dei Duke Spirit è stato scritto e registrato nel loro studio nel Somerset, dove vivono insieme al figlio.

La Moss afferma “avevo il desiderio di creare qualcosa di più tempestivo”, che catturasse un senso di rinnovamento, trasmettendo allo stesso tempo un forte senso di disperazione nei confronti della cultura moderna. “Forse quell’energia oscillante viene espressa meglio attraverso le macchine. Abbiamo trascorso molto tempo a suonare synth vintage e drum machine, costruendo una palette più viscerale. Volevo che l’album esprimesse una profondità di campo, che avesse numerosi strati ma che fosse semplice e avesse del groove.”

Dopo “Watching The Wolf” e “Atoms At Me” ieri è arrivato il terzo estratto, la opening-track “Turn Your Back Around”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Who The Power” Tracklist:

1. Turn Your Back Around

2. Watching The Wolf

3. Atoms At Me

4. Always Sliding

5. The Individual

6. White Feather

7. Battlefield

8. Nummah

9. Suako

10. Stolen Careful

Credit Photo: Paul O’Keeffe