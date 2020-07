I PORNO FOR PYROS SI RIUNISCONO PER IL PRIMO LIVE IN OLTRE 20 ANNI

L’edizione 2020 del Lollapalooza si terrà interamente online.

Sul canale YouTube del festival negli stessi giorni in cui era inizialmente programmato l’evento, dal 30 luglio al 2 agosto 2020, andanno in scena video di archivio, talks e qualche nuova performance.

Perry Farrell, fondatore del Lolla, presenterà un tributo a David Bowie, suonerà insieme ai Kind Heaven Orchestra, supergruppo nel quale milita anche il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins ma soprattutto riunirà i Porno For Pyros.

La band, che si ritroverà insieme su un ‘palco’ dopo oltre 20 anni, registrerà un concerto che sarà poi trasmesso sui canali ufficiali del festival.

La reunion coinvolge anche Mike Watt, bassista nei Pyros nel secondo disco “Good God’s Urge” (1996), che settimane fa aveva spoilerato la location dell’attesa registrazione chiarendo che la band non si ritrovava insieme per semplici esercitazioni ma per ‘confezionare’ 4 brani dal vivo.

picture by pete distefano. yesterday in a backyard not far from the stooges hollywood pad the righteous cats in porno for pyros let me work bass w/them, we did four tunes we ain't did since twentyfour years ago… crimony! I was cryin and shakin like a leaf… pic.twitter.com/HJ7fA7oial

— mike watt (@wattfrompedro) July 16, 2020