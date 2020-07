NICK CAVE RACCONTA DI AVER CHIESTO IN REGALO UN PIANOFORTE. DOPO LE POLEMICHE ARRIVA LA SMENTITA: “SCHERZAVO”.

In uno dei suoi ultimi interventi sul proprio blog theredhandfiles.com Nick Cave ha svelato ai fans il suo recente innamoramento per il pianoforte Fazioli utilizzato nel corso del film concerto “Idiot Prayer”.

Non ne avevo mai suonato uno prima, confessa Cave

ma Dom Monks, il ragazzo che ha registrato la performance all’Alexandra Palace, mi ha raccomandato vivamente questo piano. Nel momento in cui mi sono seduto al Fazioli, il suo suono caldo, morbido e sfumato mi ha parlato come se nessun piano mi avesse parlato prima. Sono stato spazzato via dalla sua straordinaria gamma tonale. Mi sussurrò. Mi ruggì. Era lo strumento più bello che avessi mai suonato.

Il pianoforte è talmente piaciuto a Cave che l’artista ha confessato, senza troppi giri di parole, di aver tentato il ‘colpo gobbo’ ovvero chiedere in regalo all’azienda italiana uno dei loro fantastici prodotti:

Essendo l’individuo di principio che sono, ovviamente, non ho mai sponsorizzato uno strumento musicale (a tale riguardo, sono praticamente solo nel mio campo) ma ho adorato quel Fazioli. Così ho detto al mio manager: è tempo di vendere la mia anima. È ora di telefonare e farmi un Fazioli.

Il racconto prosegue tra il divertito e lo stizzito:

In una chiamata su Zoom con il mio manager ho detto quanto avevo amato il Fazioli. Gli ho ricordato che ho ancora lo stesso brutto piccolo piano verticale cinese che ho da 30 anni. Gli ho spiegato che ho 63 anni e suggerito che forse era tempo che avessi un bel piano. Ho detto al mio manager – amo proprio quel Fazioli.

Ora, una delle cose che potresti sapere oppure no sull’essere un musicista famoso è che le società ti danno roba gratis.

Perciò ho detto al mio manager – è tempo di vendermi l’anima. Tempo di fare una telefonata e procurarmi un Fazioli.

Il mio manager ha detto – consideralo fatto!

Così, il giorno seguente il mio manager ha chiamato la Fazioli, che ha il suo quartier generale a Sacile, in provincia di Pordenone, vicino a Venezia, e ha risposto una donna italiana.

Il mio manager dice – Rappresento il grande artista Nick Cave e mi stavo chiedendo se potrebbe avere un Fazioli gratis (o qualcosa del genere).

La donna italiana dice – L’attore?

Il mio manager dice – Cosa?

Lei dice – L’attore?

Il mio manager dice – No, Cave, Cave.

E lei dice – Nick cosa?

Il mio manager dice – Nick Cave.

Lei dice – Nick Cave? Chi è Nick cave?

Il mio manager dice – Be’, è probabilmente il più grande songwriter dei nostri tempi. è una pietra miliare della musica moderna. è un patrimonio nazionale. è adorato da milioni di persone. Gli italiani lo amano.

Lei dice – Chi sei tu? Cosa vuoi?

Il mio manager dice – Um, un piano gratis.

E lei riattacca.

Un paio di giorni dopo faccio un’altra chiamata su Zoom con il mio manager, e lui sembra un po’ evasivo e io dico – com’è andata con Fazioli? Mi hai procurato un Fazioli gratis?

E il mio manager dice – Be’, sembra che abbiano una politica piuttosto inflessibile sul regalare piani da 200000 dollari a chi non conoscono.

E io dico – Coso, tu sei il mio cazzo di manager o cosa? Io amo quel Fazioli!

Così il giorno dopo il mio manager richiama Fazioli e risponde la stessa donna e il mio manager dice – Ascolta, sono di nuovo il manager di Nick Cave, posso parlare con il signor Fazioli.

E la donna dice – No.

E il mio manager dice –Senti, il mio cazzo di lavoro è in bilico qui.

E lei riattacca.

Insomma il tentativo di ottenere ‘gratuitamente’ un prezioso Fazioli fallisce miseramente:

…il Fazioli è un piano glorioso. aggiunge poi Cave

Come dice Herbie Hancock sul suo Fazioli – ‘quella singola nota annuncia la celebrazione della libertà e della creatività dello spirito umano’. è vero. Il Fazioli è caldo e delicato e straordinariamente sottile, ma ha un cuore forte e profondo. È pieno di lacrime di angelo e il sangue dei santi (in italiano) e racchiude l’universo. È un piano da sogno. E io aspetto ancora il giorno in cui un furgone da traslochi arriverà a casa mia, il mio manager si affaccerà dal finestrino del lato passeggero, indossando una t-shirt con un pianoforte, e con un grande sorriso esclamerà ‘Fazioli!’

Fino ad allora il mio piccolo piano verticale cinese mi sorride dall’angolo della mia stanza. Cammino e mi siedo e inizio a suonare

La questione che sembrava definitivamente chiusa per Cave non è sembrato esserlo per i numerosi fan dell’artista australiano che nelle ore successive alla pubblicazione del post hanno inviato molte mail di proteste alla storica ditta di pianoforti.

E’ stato quindi necessario un nuovo intervento del cantautore per contenere le polemiche:

Carissimi,

sembra che alcuni dei miei fan abbiano reagito con un po’ di entusiasmo al mio ultimo red hand file e abbiano contattato Fazioli “incoraggiandoli” a regalarmi un pianoforte.

Apprezzo il gesto, ma il mio post è stato un pezzo leggero e non da prendere sul serio. Il dialogo telefonico tra il mio manager e la “donna di fazioli” è stato più che abbellito per l’effetto comico.

e ancora

Lo tsunami delle mail ha lasciato un po’ scossi i nostri amici di Fazioli, quindi mentre vi amo tutti – niente più mail a fazioli per favore! sono persone meravigliose.

Inoltre la Fazioli contattata da Rockol ci ha tenuto a precisare che non è mai stato nella prassi dell’azienda regalare pianoforti – né potrebbe esserlo, considerando il prezzo di quegli strumenti. E ha ribadito che la conversazione telefonica avvenuta fra il manager dell’artista e l’azienda stessa è stata riferita da Cave in maniera paradossale e romanzesca, e non letterale.