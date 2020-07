“THINKING OF” è IL NUOVO SINGOLO DAL QUATTORDICESIMO LP DI TRICKY

Continua la marcia di avvicinamento al quattordicesimo album di Tricky, “Fall To Pieces”, in arrivo il prossimo 4 settembre via False Idols a tre anni di distanza dal precedente, “Uniform”.

Il mucista trip-hop di Bristol lo ha registrato alla fine dello scorso anno a Berlino, dove ora risiede, e buona parte delle tracce contenute nel suo nuovo disco vedono la partecipazione della polacca Marta Złakowska: “Vedo quando qualcuno é umile e con i piedi per terra. A lei non interessa diventare famosa, lei vuole solo cantare”, ha detto Tricky della vocalist di stanza a Cracovia.

Qui sotto potete ascoltare il suo nuovo singolo, “Thinking Of”, rilasciato oggi, che vede proprio la collaborazione con Marta.

Vi ricordiamo inoltre che Tricky presenterà il suo nuovo LP sabato 27 febbraio 21 ai Magazzini Generali di Milano in quella che sarà la sua unica data italiana.

“Fall To Pieces” Tracklist:

1. Thinking Of

2. Close Now

3. Running Off

4. I’m In The Doorway

5. Hate This Pain

6. Chills Me To The Bone

7. Fall Please

8. Take Me Shopping

9. Like A Stone

10. Throws Me Around

11. Vietnam

