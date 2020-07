“WHOLE NEW MESS” è IL NUOVO ALBUM DI ANGEL OLSEN

Dopo aver pubblicato il suo quarto LP, “All Mirrors” (leggi la recensione), lo scorso ottobre, Angel Olsen ha annunciato oggi un nuovo lavoro sulla lunga distanza.

Il nuovo disco della musicista nativa di St. Louis, Missouri, “Whole New Mess”, uscirà il prossimo 28 agosto via Jagjaguwar ed è stato registrato all’Unknown di Anacortes, Washington insieme al produttore Michael Harris.

Sebbene nove delle undici canzoni che compongono questo suo nuovo progetto, il primo realizzato totalmente da sola dal suo esordio “Half Way Home” (2012), la Olsen rigetta la nozione che si trattino solo di demo, considerando invece “Whole New Mess” come un suo intero lavoro con le sue esclusive sensibilità.

Il primo estratto è proprio la title-track “Whole New Mess” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla sua collaboratrice di lunga data Ashley Connor.

“Whole New Mess” Tracklist:

1. Whole New Mess

2. Too Easy (Bigger Than Us)

3. (New Love) Cassette

4. (We Are All Mirrors)

5. (Summer Song)

6. Waving, Smiling

7. Tonight (Without You)

8. Lark Song

9. Impasse (Workin’ For The Name)

10. Chance (Forever Love)

11. What It Is (What It Is)