BLACK PUMAS: IN ARRIVO UNA DELUXE EDITION DEL LORO ALBUM D’ESORDIO

Ottime notizie da casa Black Pumas che il 28 agosto (digitale) e il 9 ottobre (formato fisico) rilasceranno una speciale nuova edizione del loro esordio. L’album avrà un nuovo artwork e una confezione nuova con inedite foto live. Ci saranno 3 nuovi brani, dei live in studio e una cover di Tracy Chapman. Nell’edizione in vinile anche un 7″ bonus con cover di Beatles e Legendary Bobby Blue Bland.

Insomma imperdibile!



DELUXE TRACK LIST

Black Moon Rising

Colors

Know You Better

Fire

OCT 33

Stay Gold

Old

Confines

Touch the Sky

Sweet Conversations

BONUS TRACKS

Fast Car (Tracy Chapman Cover)

I’m Ready

Red Rover

Black Cat

Politicians In My Eyes (Death Cover)

Colors (Live in Studio)

Oct 33 (Live in Studio)

Confines (Live in Studio)

Know You Better (Live at C-Boys)