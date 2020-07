COREY TAYLOR (SLIPKNOT) VA DA SOLO: ANTICIPATI DUE SINGOLI DALL’ANNUNCIATO ALBUM SOLISTA

Il frontman degli Slipknot (e degli Stone Sour) Corey Taylor ha annunciato il suo primo album da solista, “CMFT”, previsto per il 2 ottobre via Roadrunner. Insieme all’annuncio arrivano due singoli: “CMFT Must Be Stopped” (con Tech N9ne e Kid Bookie) e “Black Eyes Blues”. Come ci si può aspettare dagli ospiti, “CMFT Must Be Stopped” è un classico rap metal, mentre “Black Eyes Blues” mostra un Corey che propone un melodico alt rock.

L’album è stato prodotto da Jay Ruston e include Christian Martucci [chitarra] degli Stone Sour, Zach Throne [chitarra], Jason Christopher [basso] dei Prong e Dustin Robert [batteria] dei Walls of Jericho.

Taylor in un’intervista con SPIN dice che ha abbastanza materiale scritto per altri due album da solista, ma non ha ancora in programma di registrare quelle canzoni, così come non ha intenzione di fare un tour per questo album: “Il piano è per l’anno prossimo, una volta riprese le cose, per concludere il tour con gli Slipknot e messe a posto le cose con loro, tornare in studio, registrare il secondo, e poi uscire e fare un tour con due album anziché in uno solo“.

Tracklist:

HWY 666

Black Eyes Blue

Samantha’s Gone

Meine Lux

Halfway Down

Silverfish

Kansas

Culture Head

Everybody Dies On My Birthday

The Maria Fire

Home

CMFT Must Be Stopped [Feat. Tech N9ne & Kid Bookie]

European Tour Bus Bathroom Song