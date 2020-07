EP: SARAH PROCTOR

Sarah Proctor é una songwriter proveniente dal nord-est del Regno Unito e qualche mese fa ha realizzato il suo primo EP, “Show Your Love”.

Composto da quattro brani per appena dodici minuti, questo suo esordio parte con “Lay Down”: sin dai primi intimi secondi del pezzo iniziale non viene a mancare la passione nei vocals della musicista inglese. Dopo un momento scarno, in cui la sua voce rimane l’unico ingrediente, la canzone si lascia andare con cori dal sapore soul che ci ricordano Florence & The Machine, sia per la bellezza che per le emozioni che riesce a suscitare, non dimenticando anche un gradevole tocco melodico.

Il successivo “Say Too Much”, invece, trova nella sua semplicità chitarra e voce, i sentimenti che vuole esprimere, regalandoci poi bei momenti R&B – soprattutto nei cori – accompagnati da delicate percussioni e dai sempre ricchi e gentili vocals di Sarah.

Il ritmo si alza un pochino in “I’ve Got You”, sempre dai piacevoli e rilassanti toni soul, dove alla chitarra e alla batteria si aggiunge anche il piano, regalando una nuova e notevole dose di emozioni, mentre la title-track “Show Your Love” chiude i giochi portando nuovi attimi di passione e mettendo ancora in evidenza le doti vocali della Proctor.

Un esordio davvero convincente e brillante per Sarah, una musicista capace di descrivere perfettamente i sentimenti attraverso la sua voce e di donare brillanti momenti di passione R&B: il tempo è sicuramente dalla sua e le qualità non le mancano.