LOU REED: IN ARRIVO LA RISTAMPA DI “NEW YORK”

L’etichetta Rhino ha annunciato la ristampa di “New York” disco pubblicato da Lou Reed nel 1989.

La deluxe edition che include 3CD, 1 DVD e 2 LP uscirà il prossimo 25 settembre.

#HotNews One of my favourite albums, and it looks like Rhino have done an amazing job. Lou Reed 'New York' 6-disc deluxe on the way, for the album's 30th birthday. *Reed* all the details > https://t.co/ZBxgbxdjqu pic.twitter.com/XzOPwbf7OT

