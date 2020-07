MARILYN MANSON ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E LO ANTICIPA CON IL SINGOLO “WE ARE CHAOS”

Proprio questa settimana Marilyn Manson era stato visto in studio con A$AP Ferg e ora ha annunciato un album prodotto da Shooter Jennings.

“We Are Chaos” uscirà l’11 settembre. La copertina è un dipinto di Manson chiamato “Infinite Darkness”, che è anche il nome di una canzone sul disco.

Una dichiarazione di Manson: “C’è sicuramente un lato A e un lato B in senso tradizionale. Ma proprio come un LP, è un cerchio piatto e spetta all’ascoltatore inserire l’ultimo pezzo del puzzle nell’immagine delle canzoni. Questo album è lo specchio a cui non guarderemo. Ci sono così tante stanze, armadi, cassette di sicurezza e cassetti. Ma nell’anima o nel tuo museo dei ricordi, il peggio sono sempre gli specchi. Frammenti e sciami di fantasmi mi tormentavano le mani quando scrivevo la maggior parte di questi testi.

Facendo questo disco, ho dovuto pensare a me stesso: “Dominati e cerca di far finta di non essere un animale” ma sapevo che l’umanità è la bestia peggiore di tutte“.

Tracklist:

01 “Red Black And Blue”

02 “We Are Chaos”

03 “Don’t Chase The Dead”

04 “Paint You With My Love”

05 “Half-Way & One Step Forward”

06 “Infinite Darkness”

07 “Perfume”

08 “Keep My Head Together”

09 “Solve Coagula”

10 “Broken Needle”