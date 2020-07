NEW TODAY Together at Last [New Today - 2020]

Il livello è altissimo in questo “Together at last”, nuovo lavoro degli statunitensi New Today. Si tratta, in realtà, della seconda pubblicazione nell’anno in quanto la band ha già rilasciato il 21 marzo scorso l’album “Gain”.

Il gruppo è vento fuori dall’incontro tra Dante Palomba dei Casuistry e Daniel Srungaram dei Two One Six e naviga in territori darkwave/post-punk dove a prevalere nel disco sono quest’ultimi. Nell’episodio diciamo più “poppeggiante” dell’opener “Don’t Let Your Light Burn Out” si incontrano tipiche sonorità a mezza via tra White Lies e Interpol in versione rabbiosa mentre la successiva “Turn On” ci ricorda le ribelli corde vocali punk di Billy Idol, cupo ed incazzato. Ma è “Chainsaw” la vera perla del disco, un violenta scarica di darkwave di Cure memoria (di stanza “Disintegration”) con l’aggiunta di drum machine.

Il resto dell’album, che si compone di otto tracce, è un continuo susseguirsi di chitarre goth rock e bassi pulsanti che suonano come se non ci fosse un domani, vedi in “Night Crawler” dove l’ombra di Robert Smith è sempre dietro l’angolo, anche negli episodi più punkeggianti come in “Permission” e “Starship” – bellissima – laddove invece il synth d’apertura in “Something More to Fear” apre la strada a riverberi che evocano i demo alla Joy Division.

L’oscura e sintetica closing track “Little Sister” ci trasporta in ambienti che lambiscono i Nine Inch Nails che camminano a braccetto con Marilyn Manson.

Decisamente un album tenere in bacheca ed una band da non perdere assolutamente di vista. Sbalorditivi.