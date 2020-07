I PAPER BIRCH (PROGETTO DI DEE SADA E FERGUS LAWRIE, EX URUSEI YATSURA) è PRONTO ALL’ESORDIO

Segnaliamo con piacere il nuovo video dei Paper Birch, una collaborazione tra Londra e Glasgow, tra i musicisti Fergus Lawrie (eroe della band Urusei Yatsura) e Dee Sada dei NEUMES / An Experiment On A Bird In The Air Pump. Il brano si chiama “Summer Daze”

Il video è stato diretto dal regista scozzese Grant McPhee, che ha diretto il documentario sulla scena indie degli anni ’80 a Glasgow, ‘Teenage Superstars’, il documentario ‘Big Gold Dream’ e il lungometraggio psichedelico ‘Far From the Apple Tree’.

Paper Birch presenta così il brano: “Questa è una canzone anti-estate in un certo senso – si tratta di essere isolati, intrappolati nel proprio io mentale e fisico e sentire il mondo che si scioglie intorno a te: le persone che vedi non sono le persone che vuoi davvero incontrare e ti senti vecchio a causa dal mutevole panorama delle città e delle persone. Come società, tutti abbiamo la sensazione che l’estate ci porterà felicità e possiamo uscire e fare cose straordinarie e vedere molte persone. Come quest’estate ha dimostrato, in modo così forte, non è sempre così, eppure tutti ci aggrappiamo a qualche nostalgica speranza che l’estate renda la vita migliore e più felice. Questa canzone parla dell’accettazione del caos di queste emozioni.”

All’inizio il tutto è nato, come dicono le note stampa, come una fervida corrispondenza di testi, idee e suoni tra Londra e Glasgow, con i musicisti che si uniscono sotto il nome di Paper Birch per condividere i loro reciproci sentimenti di disperazione, fragilità e speranza in questa raccolta di nove canzoni. L’album “MORNINGHAIRWATER” è stato scritto tra maggio e giugno 2020 e uscirà il 5 agosto su TAKUROKU, la nuova etichetta digitale del locale underground, Cafe OTO.

Fergus è stato membro fondatore degli Urusei Yatsura. Negli anni ’00 ha pubblicato l’album “Yoyodyne” con i Projekt A-ko con altri ex membri degli Urusei Yatsura. Ha anche pubblicato tre album sperimentali di noise rock improvvisato come Angel of Everyone Murder con Lea Cummings (Kylie Minoise / Kovorox Sounds) e Sarah Glass (The Fnords).

Dee Sada ha creato una collezione eclettica e diversificata di musica negli ultimi 10 anni e ha lavorato con numerosi musicisti internazionali. Mentre era con gli An Experiment On A Bird In The Air Pump, ha registrato un album con Steve Albini alla Electrical Audio di Chicago. Ha anche fatto parte del duo elettronico Blue On Blue e della band di performance art ORAL ORAL.

Dee si esibisce anche nel trio londinese NEUMES che ha recentemente registrato un mini album presso gli studi della 4AD e ha supportato il compositore Colin Stetson alla Round Chapel nel 2019.

Track listing:

Summer Daze

Love For The Things Yr Not

Elegy (As We Mourn)

Curse Us

I Don’t Know You

Hide

Blue Heartbreak

Cemetery Moon

Fallen