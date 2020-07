LAURA VEIRS ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E SVELA IL SINGOLO “BURN TOO BIGHT”

Laura Veirs annuncia il suo undicesimo album solista, “My Echo”, che lei descrive come “le mie canzoni sapevano che stavo divorziando prima ancora di finire sull’album“.

“La mia mente cosciente stava facendo tutto il possibile per tenere unita la mia famiglia, ma il mio subconscio stava andando avanti nelle difficili lotte della mia vita coniugale. Ho fatto parte di un “gruppo di poesie segrete” e ho scritto poesie mensilmente per un anno durante la stesura di questo disco. Molte delle mie poesie si sono trasformate in canzoni per questo album. Quando l’album è stato mixato lo scorso autunno, il mio ex marito / produttore Tucker Martine e io avevamo deciso di andare per strade separate. Siamo stati una grande squadra musicale per molti anni ma abbiamo lottato per essere compatibili anche nel nostro matrimonio e nella vita familiare e quella lotta si riflette in questo album. In questa nuova serie di canzoni immagino di scappare da una sorta di prigione o gabbia. L’età avanzata, i confini dello spazio domestico, il nostro governo oppressivo e la minaccia dell’apocalisse permeano queste canzoni. In queste canzoni il mio cuore brama la certezza e la permanenza, ma nessuna è facile da trovare. È un album sulla disintegrazione.”

“Burn Too Bright” è il primo brano svelato. Ecco cosa ha da dire al riguardo: “Ho scritto circa un milione di versioni di questa canzone prima di approdare a questa alla fine della session di registrazione per il mio nuovo album. A volte una canzone esce completamente finita e a volte ho bisogno di provare molti approcci diversi fino a quando non mi sembra di aver trovato quello giusto. Questo pezzo mi ha incasinata per molto tempo e ci avevo quasi rinunciato, ma sono contenta di aver perseverato perché questo è uno dei miei brani preferiti nel nuovo album. La canzone è stata ispirata dalla scomparsa del grande produttore e musicista Richard Swift. Non lo conoscevo personalmente, ma era un caro amico di molti nella mia comunità e ammiro molto il suo talento artistico. La sua morte mi ha fatto pensare a persone che sembrano “bruciare in modo troppo luminoso” per questo mondo. La canzone è dedicata a molte anime brillanti, artistiche ed eroiche che purtroppo hanno lasciato questoa realtà troppo presto“.

TRACKLIST:

01 “Freedom Feeling”

02 “Another Space And Time”

03 “Turquoise Walls”

04 “Memaloose Island”

05 “End Times”

06 “Burn Too Bright”

07 “Brick Layer”

08 “All The Things”

09 “I Sing To The Tall Man”

10 “Vapor Trails”