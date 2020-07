NEIL YOUNG CAMBIA IL TESTO DI “LOOKIN’ FOR A LEADER” PER CRITICARE TRUMP

Neil Young non si è mai risparmiato su Donald Trump. Alla fine, il continuo uso non autorizzato della sua musica da parte del presidente ha però spinto Young oltre un limite che si era imposto, perché ora ha immortalato il suo disprezzo per Trump in una versione rielaborata di “Lookin’ for a Leader”.

La canzone, originariamente apparsa su “Living With War” del 2006, album che criticava fortemente l’amministrazione di George W. Bush, è stata aggiornata, per lodare Barack Obama, applaudire il movimento Black Lives Matter e chiedere agli americani di andare a votare. Nel testo non mancano i passaggi sull’attuale occupante della Casa Bianca: “America has a leader building walls around our house. He don’t know Black Lives Matter/ And we got to vote him out.”

Guarda la versione 2020 del brano sul sito Web di Neil Young.

Photo: 3rdparty! / CC BY