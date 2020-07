ASCOLTA LE HINDS RIFARE “SPANISH BOMBS” DEI CLASH

Dopo l’uscita del loro terzo album, “The Prettiest Curse” (leggi la recensione), realizzato a inizio giugno via Lucky Number Music, le Hinds tornano oggi con nuovo materiale.

La band garage-pop di Madrid ha infatti condiviso la cover di “Spanish Bombs” dei Clash, che potete ascoltare qui sotto: il brano è stato registrato in studio a NY nell’ultimo giorno delle sessioni per il loro LP più recente.

“Ci é sempre piaciuto realizzare delle cover”, ha spiegato la cantante e chitarrista Carlotta Cosials, “forse perché é il modo in cui abbiamo iniziato, o forse perché ci sono così tante belle canzoni nel mondo che vorremmo aver scritto noi! E ci divertiamo a farle diventare “hinds” eheheh. The Clash erano la band preferita di sempre di mia madre e anche quella dei genitori di Ade: è sempre bello connettere le generazioni attraverso la musica.”

SPANISH BOMBS IS OUT NOW. recorded it in the studio of New York in the very last day of the trip cause our album was already finished and we had to aprovechar squeeze ese pedazo of estudio !!!!!!!!!!! PLEASE ENJOY, DANCE AND SHARE🥳 https://t.co/kRKXhPmWa1 pic.twitter.com/hnhnoyRO2H

— HiNDS 🌝 (@hindsband) July 31, 2020