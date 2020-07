IL SUPERGRUPPO JADED HEARTS CLUB SVELA IL VIDEO DI “REACH OUT AND I’LL BE THERE” E ANNUNCIA L’ESORDIO

Il supergruppo dei Jaded Hearts Club ha rilasciato oggi un nuovo video per la loro cover di “Reach Out and I’t Be There”. Nic Cester (Jet) e Miles Kane (The Last Shadow Puppets), i chitarristi Graham Coxon (Blur) e Jamie Davis, Matt Bellamy dei Muse e Sean Payne degli The Zutons alla batteria hanno anche annunciato l’uscita del loro album di debutto, “You’ve Always Been Here” per il 2 ottobre.

Parlando dell’idea alla base del nuovo video, Davis ha dichiarato: “Avremmo dovuto partecipare a un breve tour nel Regno Unito in primavera, cosa che non è avvenuta a causa del blocco – quindi eravamo tutti alla ricerca di qualcosa con cui sentirci bene e un modo per connetterci musicalmente – avevamo bisogno di un raggio di sole.”

Bellamy ha aggiunto: “Jamie ed io eravamo su FaceTiming discutendo molto su come avremmo potuto continuare durante il blocco, e continuavamo a scambiarci link a idee di canzoni. Alla fine ci siamo imbattuti nella leggendaria esibizione dal vivo di Reach Out dei The Four Tops a Parigi nel 1967, che ci ha toccato un nervo scoperto. È stata pura gioia ed energia edificante, esattamente ciò di cui avevamo bisogno di ascoltare durante le settimane iniziali più oscure del blocco, quindi abbiamo deciso di provare a farne una cover, in qualche modo, con i membri della nostra band sparsi in 3 paesi”.

Parlando di come la traccia è stata realizzata tra i membri, Bellamy ha spiegato che ha iniziato la canzone con un basso con “un’introduzione in stile Ennio Morricone e un po ‘di orchestrazione” prima di inviarlo al collega Dom Howard che ha aggiunto la batteria. Da lì, il brano è passato a Coxton a Londra prima di andare verso Cester, in Italia, che ha stabilito la voce principale della traccia. Bellamy ha anche curato le voci secondarie con Cester. uite e classiche più note emozionali sul vangelo aggiunte, quindi ci è voluto del tempo per risolverlo”.

Cester ha aggiunto: “E’ stato stimolante vedere tutte queste esibizioni sui balconi di Milano. Ha davvero sollevato lo spirito delle persone, quindi sia durante la registrazione della voce che nella realizzazione del video abbiamo voluto catturare quel momento unico della storia“.

‘You’ve Always Been Here’ Track List:

We’ll Meet Again

Reach Out I’ll Be There

Have Love Will Travel

This Love Starved Heart Of Mine (It’s Killing Me)

Nobody But Me

Long And Lonesome Road

I Put A Spell On You

Money

Why When The Love Is Gone

Love’s Gone Bad

Fever