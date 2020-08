EP: LE REN

L’occhio lungo e sapiente della Secretly Canadian questa settimana ci fa fermare in Canada per scoprire il nuovo EP di Le Ren, uscito proprio ieri.

Si tratta del primo lavoro ufficiale di Lauren Spear, musicista di stanza a Montreal (anche se in realtà esistono due ormai introvabili EP autoprodotti precedenti a questo): nata nell’isola di Bowen, British Columbia, la ventiseienne canadese ha perso due anni fa il suo fidanzato in un incidente d’auto e ha dovuto lottare contro il peso di essere la sola custode dei loro ricordi, ma ciò è stato trasformato in musica e ora tutti noi possiamo goderne.

Consapevoli delle atmosfere malinconiche che pervadono questo lavoro, schiacciamo il tasto play su Spotify e cominciamo a emozionarci con “Love Can’t Be The Only Reason To Stay”, un folk acustico e minimale di rara bellezza: davvero impossibile non rimanere incantati dalla sua leggerezza e da quella sua preziosa intimità.

La delicatezza degli arpeggi e la dolcezza dei vocals della Spear ci colpiscono sotto il piano dei sentimenti nella successiva “How To Begin To Say Goodbye”, mentre la successiva “If I Had Wings”, è una dolorosa ballata dalle tonalità country-folk in cui la voce appena sospirata di Lauren riesce a emettere emozioni che vanno a toccare in profondità il cuore dell’ascoltatore.

L’EP si chiude con la cover di “The Day I Lose My Mind” di Dallas Frazier, un altro brano dalle influenze country, disegnato con chitarra, piano e percussioni, impregnato da un forte strato di malinconia.

Nonostante il dolore dietro a questo lavoro, Le Ren ha costruito un EP molto sincero e di grande bellezza emotiva attraverso il quale riesce a trasmettere i suoi sentimenti in maniera poetica: un esordio davvero convincente per la giovane canadese. La sua carriera potrebbe regalarle davvero tante soddisfazioni.