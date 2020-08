GUARDA IL VIDEO DI “NOTHING ON EARTH”, IL PRIMO ASSAGGIO DAL NUOVO ALBUM DI TIM ARNOLD

Non c’è bisogno che stiamo qui a ricordavi quanto stimiamo il lavoro di Tim Arnold. L’ex leader dei Jocasta è in fase di lancio del suo nuovo album. “Nothing On Earth” è la prima traccia di “When Staying Alive’s The Latest Craze” il suo nuovo album (nuovo tassello di una discografia ormai davvero corposa) in uscita via Bandcamp il 16 ottobre.

Il video è in realtà una vera e propria storia personale, in quanto racconta e mostra tutti i passaggi per arrivare al tanto sospirato incontro di Tim con sua madre, che abita in Spagna: il loro riavvicinamento era stato ovviamente negato a causa dei problemi sanitari legati al covid.

Ottimo viatico quindi questa canzone, per un disco che sembra essere molto personale e molto legato alla situazione contingente.