ANOHNI SI CIMENTA IN DUE COVER: BOB DYLAN E NINA SIMONE

Anohni, che ricordiamo sempre per essere stato elemento simbolo della band Antony and the Johnsons, ha reso disponibili online due registrazioni inedite di due veri e propri classici, “It’s All Over Now, Baby Blue” di Bob Dylan e “Be My Husband” di Nina Simone. Le canzoni sono già disponibili sul web, ma ad ottobre saranno pubblicate su un 7″.

“Spero che questo periodo e questa ripugnante presidenza (Trump, ovviamente) finiscano presto, e che questi estremisti, i capitalisti apocalittici e i ferventi religiosi tornino nei loro piccoli luridi buchi“, ha detto Anohni. “Ma come potrà accadere, questo, se i media americani e i social media non saranno costretti a dire la verità? Quando Biden disse ‘gli americani non vogliono la rivoluzione, vogliono un ritorno alla decenza’ si sbagliava. Siamo tutti profondamente convinti che alla nostra società, per sopravvivere ancora a lungo, serva un cambiamento radicale“.

L’ultimo a nome Anohni, “Hopelessness”, è uscito nel 2016.

Photo Credit: Inez & Vinoodh