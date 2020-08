INDIEGENO FEST 2020 (4-5 AGOSTO) ANNUNCIATA LA LINE-UP COMPLETA.

L’organizzazione Leave Music della 7° edizione dell’Indiegeno Fest 2020, che si terrà nella suggestiva venue del Teatro Greco di Tindari (Patti – ME), ha annunciato la line-up completa con tutti gli artisti in programma che quest’anno, per ovvie ragioni, si terrà in forma ridotta ma per questo non meno affascinante.

– 4 Agosto – alba: Diodato, Any Other, Brando Madonia

– 5 Agosto – sera: Elodie, Davide Shorty, Blank

Vi riportiamo in appresso il comunicato stampa ufficiale pervenutoci.

“All’alba del 4 agosto ci lasceremo incantare dal fresco vincitore di Sanremo, Diodato si esibirà al Teatro Greco di Tindari, location dal valore storico inestimabile, in un orario insolito, le 4 del mattino, ma più che mai suggestivo come l’alba, un live che già durante la scorsa edizione con Daniele Silvestri e Yuman ha regalato emozioni. Ad accendere le luci sul teatro ci saranno due artisti: Any Other, il progetto di Adele Altro, grande talento del panorama indipendente sia quando scrive e produce per sé stessa sia quando lo fa per altri; e Brano Madonia, giovane cantautore siciliano della scuderia di Narciso Records, la label fondata da Carmen Consoli.

La sera del 5 agosto ELODIE saprà emozionare e coinvolgere il pubblico con il suo urban pop elegante ed energico. Prima di lei si esibiranno, Davide Shorty, poliedrico artista, capace di fondere la sua voce soul con jazz e rap,il suo ultimo singolo vede il feat. di Elio, e Blank, giovanissima artista tra emo rap e urban pop, capace di unire beat malinconici e testi ipnotici dove si incrociano le storie, i sentimenti e le contraddizioni di una generazione.

L’edizione di quest’anno è impreziosita da un’identità visiva tutta nuova, a cura di Lorenzo Morelli (aka amaro666) e ispirata al mondo dei supereroi: ogni artista e lavoratore del festival ha un suo personalissimo alter ego e Indiegeno diventerà il loro quartier generale, la loro isola.

La decisione di esserci anche quest’anno è stata presa per dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi dal team della manifestazione, sia a livello culturale che del territorio. INDIEGENO FEST riparte così, con un’edizione imperdibile, che ne consolida l’importanza musicale, culturale e turistica, confermandosi uno dei principali festival del Sud Italia.

L’organizzazione ha deciso di guardare già all’edizione 2021 ed ha lanciato da pochi giorni un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso in cui è possibile essere ricompensati con il super merch, con le escursioni e i voli in parapendio, organizzati dalle associazioni PFM e Time to Fly, oppure è possibile fare semplicemente una donazione a supporto di un evento che dura da sette anni e che vuole riportare anche l’anno prossimo la musica tra le spiagge del Golfo, il centro storico di Patti e il favoloso Teatro greco di Tindari”.

REGOLAMENTO E NORME DI SICUREZZA:

http://www.indiegenofest.it/regolamento-2020/